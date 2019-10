Viele emotionale Diskussionen löste der vorwöchige Artikel über die Amtsleitersuche in der Marktgemeinde Pram aus. Wie bereits berichtet, wird dort der langjährige Amtsleiter Otto Arnezeder mit 31. März 2020 in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Freiwillig, wie er betont. Aber auch, weil er so nicht mehr weiterarbeiten kann. Die Rieder Volkszeitung hat den Langzeit-Amtsleiter zu den Vorwürfen gegen ihn und sein vorzeitiges Ausscheiden befragt.