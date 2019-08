Praktikanen der HTL Ried bei John Deere

Michael Fischerleitner aus Neuhofen und Moritz Donnermair aus Eberschwang besuchen den Zweig Agrar- und Umwelttechnik der HTL Ried. Die beiden Schüler absolvieren derzeit ein Praktikum beim US-Landtechnik-Konzern John Deere im ETCI (European Technology Innovation Center) in Deutschland. Fischerleitner und Donnermair beschäftigen sich in ihrem Praktikum etwa damit, wie man Proteine aus Roggenblättern filtert, noch bevor sich die Körner bilden. Damit soll eine vegane Alternative im Gegensatz zu Proteinen aus Fisch gefunden werden. Ziel des Projekts ist es, die richtige Erntemaschine für die Roggenblätter und Filtermaschine für die ISP (Ice Structured Proteins) zu finden, um die Proteine möglichst schnell auf dem Markt in ausreichender Menge anbieten zu können.

