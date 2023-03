Präventionstag lockt

Der "Gesundheitspark" Barmherzige Schwestern Ried, das Gesundheitszentrum Ried-Neuhofen, Mitterlehner Training und der Orthopäde Thiago Tomazi stellen das Thema Prävention im Rahmen eines Tages der offenen Tür am Freitag, 17. März, von 10 bis 15 Uhr im Haus Braunauer Straße 1 in Ried in den Mittelpunkt.

Besucher haben bei verschiedenen Stationen Gelegenheit zu Gesundheits- und Fitness-Checks. Die Palette reicht von der Messung von Blutdruck und Sauerstoffsättigung bis zu Gleichgewichts- und Muskelfunktionstests.

Auch Experten aus Diätologie, Physio- und Ergotherapie sowie Sozialarbeit geben Tipps.

