Positive Erfahrungen mit Luftentkeimer aus Ried

Der nur 19 × 19 × 19 cm große Würfel soll Viren und Bakterien in der Luft und auf Oberflächen direkt und permanent beseitigen – auch Coronaviren und deren Mutationsvarianten.

Seit Mitte März ist in der Rieder Volksschule 1 ein Cubusan im Einsatz, der via Zeitschaltuhr eine Stunde vor Unterrichtsbeginn automatisch in Betrieb geht. "Wir haben den Cubusan in einer Klasse mit 66 Quadratmetern aufgestellt. Wenn ich beim Einsammeln der Testergebnisse von Klasse zu Klasse gehe, merke ich einen großen Unterschied. In der ,Cubusan-Klasse‘ ist die Luft viel angenehmer", sagt Direktor Johann Kinzl. "Wir hören auch, dass die Kinder zu Hause sehr positiv darüber berichten. Bei Umbau, Sanierung oder Neubauten sollte dieses Luftentkeimungsgerät vom Schulerhalter bereits mit eingeplant werden."

Im Kindergarten in Riegerting, Gemeinde Mehrnbach, wird der Cubusan vor allem im Gruppenraum eingesetzt, in dem der tägliche Morgenkreis stattfindet. "Unser Gebäude ist schon 50 Jahre alt, und manchmal wird es stickig. Der Cubusan nimmt spürbar Gerüche weg", sagt Kindergartenleiterin Andrea Klingesberger.

Daniel Steininger, General Manager Division Sports & Hygiene bei Wintersteiger: "Die Kinder müssen sicher am längsten auf eine Impfung warten. Masken sind für die Altersgruppe bis zehn Jahre nicht vorgeschrieben und würden auch nicht so viel nutzen. Wir wissen aus den Luftstromanalysen, dass der Cubusan wesentlich besser wirkt als eine Maske. Der Cubusan zerstört die Viren sofort, noch bevor sie sich ausbreiten können."

Das Gerät komme ohne Chemie aus und habe die Natur zum Vorbild. Auch bei einem Sommergewitter werde die Luft durch einen physikalischen Prozess aus Wasserdampf und UV-Strahlung der Sonne wieder viel frischer. "Der Cubusan ist völlig unbedenklich und erfüllt sämtliche Sicherheitsvorschriften. Er wurde vom Kompetenzzentrum für technische Hygiene und angewandte Mikrobiologie in Deutschland ausführlich getestet und die Zertifikate wurden anschließend von der Universität Innsbruck validiert", so Steininger.

Wintersteiger entwickelte die "Sterex-Technologie", die auch im Cubusan zum Einsatz kommt, ursprünglich für die Entkeimung von Skischuhen und Skihelmen im Skiverleih und für Berufskleidung: Die Technologie aus den Trocknungsschränken wurde in den Cubusan gepackt und für die Raumluftentkeimung fit gemacht.

Der Cubusan ist ein Plug & Play-Produkt, wartungsfrei und es müssen keine Lampen oder Filter getauscht werden. Das Gerät sei sehr leise und störe nicht beim Lernen oder Basteln.