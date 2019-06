Portal-Kooperation bei Hochzeiten

Eine neue Kooperation in der Vermarktung von Veranstaltungsorten für Hochzeiten haben die Betreiber der laut eigenen Angaben größten österreichischen Hochzeitsportale www.hochzeits-location.info mit Sitz in Lengau-Friedburg und www.hochzeit.click mit Sitz in Wien vereinbart.

Gemeinsam sei im vergangenen Jahr jede achte Hochzeitslokalität in Österreich an eine der mehr als 2200 gelisteten Lokalitäten vermittelt worden, in Summe rund 6000 Veranstaltungen. Das Buchungsvolumen habe rund 30 Millionen Euro betragen. Nicht eingerechnet seien dabei Nächtigungen der Hochzeitsgäste und die Vermittlung an weitere Hochzeitsdienstleister.

"Eine Befragung unter Brautpaaren hat ergeben, dass das Internet mit mehr als 80 Prozent das führende Informationsmedium ist, um eine Hochzeit im Vorfeld zu planen", sagen Bernhard Fichtenbauer (hochzeits-location.info) und Roland Voraberger (hochzeit.click). Beide Portale seien Bewertungsplattformen, die bei einer erfolgreichen Vermittlung keine Provisionen verrechnen. Jährlich vermitteln hochzeits-location.info und hochzeit.click rund 160.000 Weiterleitungen an die Websites der Location und knapp 11.000 konkrete Buchungsanfragen, so die Betreiber.

Die Hochzeitsexperten zum Suchverhalten ihrer Nutzer: "Im Schnitt informieren sich Brautpaare auf unseren Portalen achtmal und schauen sich dabei rund 20 bis 25 unterschiedliche Locations an. Auffällig ist, dass Brautpaare durchschnittlich weniger als zwei Angebote von den Veranstaltungsorten anfordern."

Fichtenbauer und Voraberger begründen das damit: "Brautpaare selektieren anhand der Suchfilter auf unseren Portalen sehr genau, welche Location zu ihren individuellen Bedürfnissen passt. Die Fixbuchung hängt damit oft nur mehr von der Verfügbarkeit der Location ab."

Kooperieren möchten Fichtenbauer und Voraberger vor allem bei den Angeboten für Werbekunden, die ab sofort für beide Portale buchbar sind. Wichtig sei die angezeigte Reihung der Locations bei Suchanfragen. Studien dazu belegen, dass 99 Prozent aller Klicks auf die Positionen eins bis zehn fallen – allein auf den ersten Platz entfallen knapp 60 Prozent aller Suchanfragen, so die Partner.

Platz zwei und drei erzielen 16 und acht Prozent. Generell sehen die Hochzeitsexperten aus Friedburg und Wien einen Trend zu Vermittlungsplattformen: "Spezialisierte Plattformen im Internet offerieren den Menschen eine übersichtliche, strukturierte und effiziente Darstellung der unterschiedlichen Angebote. Dadurch erleichtert sich die Suche wesentlich." Die beiden Portale hochzeits-location.info und hochzeit.click haben laut eigenen Angaben jährlich rund 350.000 Besucher mit mehr als vier Millionen Seitenaufrufen.