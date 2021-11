Pop-Up-Impfstraße am Mittwoch in Kopfing

Eine Pop-Up-Impfstraße wird am Mittwoch, 17. November, von 9 bis 12 Uhr in der Gemeinde Kopfing eingerichtet. Das Rote Kreuz und das Land Oberösterreich bieten im Turnsaal der Mittelschule die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Ohne Voranmeldung kann man sich im Bezirk Schärding auch jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr in der Impfstraße in St. Florian am Inn impfen lassen; mit Voranmeldung dort donnerstags und freitags von 8-12 und 13-18 Uhr. Anmeldung unter www.ooe-impft.at