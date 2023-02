Pool-Firma in Schwierigkeiten

Die Passiva betragen laut dem Kreditschutzverband KSV1870 rund 1,2 Millionen Euro. Den Angaben im Insolvenzantrag zufolge ist die Zahlungsunfähigkeit auf Auswirkungen der Corona-Pandemie und einen Einbruch des Sauna- und Whirlpool-Geschäfts wegen der Inflation zurückzuführen.

APT errichtet, vertreibt und serviciert Schwimmbäder und Wellnessanlagen. Der Poolpark befindet sich in Riedau. Das Rieder Unternehmen bietet einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent an. Die Firma soll fortgeführt werden. Eröffnet war das Sanierungsverfahren Freitagvormittag noch nicht.

"Ein vom Insolvenzgericht im Fall der Insolvenzeröffnung zu bestellender Insolvenzverwalter wird zu prüfen haben, ob eine Weiterführung des Unternehmens ohne weitere Beeinträchtigung der Gläubigerinteressen möglich ist", sagt Harald Neumüller vom KSV1870. Von der Pleite betroffen sind vier Dienstnehmer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper