"Polster-Trick": Betrüger lockte Pensionisten 1000 Euro aus der Tasche

Beinahe auf den betrügerischen Verkäufer hereingefallen wäre auch ein Ehepaar aus dem Bezirk Braunau. Der 41-Jährige hatte die Pensionisten Ende November zuhause besucht. Nach einer "Zufriedenheitsumfrage" pries der Mann die Produkte seines Arbeitgebers an. Die Eheleute entschlossen sich zum Kauf zweier Kopfpolster, beim Kaufvertrag wählten sie die Möglichkeit der Bezahlung per Zahlschein. Der Verkäufer überzeugte das Paar jedoch, die Kissen im Wert von 399 Euro bar zu bezahlen, sobald er die Ware zu ihnen ausliefere, was ein paar Tage später passieren sollte. Die Pensionisten wurden jedoch misstrauisch, worauf ein Angehöriger die Polizei über den fragwürdigen Kauf informierte.

Bei seiner Befragung gab der 41-Jährige zu, bereits drei weiteren Kundschaften (alle im Alter von 60 bis 75 Jahre), Bargeld herausgelockt zu haben. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 1000 Euro. Das Geld habe er nicht an die Firma abgeführt, sondern für sich behalten. Die Polizei geht davon aus, dass es noch weitere Opfer in Oberösterreich und Salzburg gibt und bittet diese, sich bei der Polizeiinspektion Ach-Hochburg unter der Telefonnummer 059133 4201 melden.

