Poller in der Schillerstraße sind jetzt wieder weg

Rund vier Monate lang wurde an der neuen Brücke über den Riederbach in der Schillerstraße gebaut. Die alte Brücke musste aufgrund mangelnder Statik abgerissen werden. In Betrieb genommen wurde die Brücke Anfang 2023.

Die neue Brücke mit Fahrradstreifen links und rechts ist deutlich breiter und wäre grundsätzlich zweispurig zu befahren. Um den Verkehr zu beruhigen und hohe Geschwindigkeiten im Wohngebiet zu verhindern, wurden Poller aufgestellt, somit konnte die Straße nur einspurig befahren werden. Nach einiger Zeit wurden die Pfosten aber entfernt. Dabei blieb es aber nicht, da die Poller dann wieder aufgestellt wurden. Seit einigen Wochen sind diese aber schon wieder verschwunden. Dabei soll es jetzt bleiben. Wenn sich ein Radfahrer auf der Brücke befindet, darf diese jedoch nur einspurig befahren werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper