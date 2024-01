Polizisten retteten verirrten Schwan an der B137 in Schärding

Der Schwan wurde am Inn wieder in Freiheit entlassen. (Symbolbild)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Montagnachmittag in Schärding gerufen: Ein Schwan hatte sich auf Höhe Innbrücke auf die stark befahrenen B137 verirrt. Der Wasservogel wurde von den Beamten der Polizeiinspektion Schärding auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße gesichtet und eingefangen. Ein Tierarzt untersuchte das "sichtlich angeschlagene und gestresste" Tier, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Schwan dürfte seinen gefährlich Ausflug unverletzt überstanden haben und wurde gleich am Inn wieder in die Freiheit entlassen.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.