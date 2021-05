Polizisten angegriffen: 26-Jähriger festgenommen

Gegen 17:40 Uhr wurde die Polizei in Altheim am Samstag wegen einer Lärmbelästigung in eine Wohnung bestellt.

Beim Eintreffen der Beamten kam lauter Lärm aus der Wohnung, trotz Klingeln und Klopfen öffnete vorerst niemand die Tür. Der 26-jährige, amtsbekannte Bewohner dürfte die Beamten anschließend am Fenster bemerkt haben und gewährte ihnen Zutritt.

Im Zuge der Identitätsfeststellung des 26-Jährigen, verhielt sich dieser gegenüber den Polizisten zunehmend aggressiv und beschimpfte sie trotz mehrfacher Ermahnung und Androhung zur Festnahme weiterhin. Nachdem der Mann den Beamten mit den Händen zwei Stöße versetzte, wurde er festgenommen und in die Polizeiinspektion Altheim gebracht.

Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und verhielt sich auch während der Vernehmung weiterhin aggressiv, weshalb er in den Anhalteraum der Polizeiinspektion Braunau gebracht wurde. Gegen den 26-Jährigen wurde Anzeige erstattet, er durfte die Inspektion jedoch wieder verlassen.