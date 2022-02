Polizeisuche mit Hubschrauber nach Ausreißer

Der Jugendliche sprang dabei über einen Zaun und verschwand. Da sich der 15-Jährige bei seinem Fluchtversuch mutmaßlich verletzt hatte – an einer Tür wurden Blutspuren gefunden – wurden sofortige Suchmaßnahmen durch die Polizei eingeleitet. Nachdem auch der Polizeihubschrauber für die Suchmaßnahmen angefordert wurde, konnte der Jugendliche in der Nähe des Kinderheims lokalisiert werden. Der 15-Jährige lief zurück zum Kinderheim, wo er sich in einem größeren Gebäude versteckte. Hier wurde der Bursche von der Polizei gefunden und konnte den Verantwortlichen des Kinderheims übergeben werden.