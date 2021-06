Polizeiorchester Bayern zu Gast in Ried

Nach Monaten des Kultur-Lockdowns ist Live-Musik nun endlich wieder möglich, und der Rotary Club Ried serviert ein Schmankerl: Das Polizeiorchester Bayern spielt am Sonntag, 20. Juni, ein Benefizkonzert im Innviertel, zu genießen gleich in zweifacher Ausführung – um 14.30 und 18.30 Uhr in der Rieder Riedbergkirche. Dirigiert vom Generalmusikdirektor der bayerischen Polizei, Johann Mösenbichler aus Eberschwang, erklingen unter dem Motto "Einfach zum Nachdenken" barocke, romantische und moderne Kompositionen. Damit unter den geltenden Covid-Vorgaben dennoch viele Besucher mit dabei sein können, gibt es zwei Aufführungen (14.30 und 18.30 Uhr). Ebenfalls aufgrund dieser Vorgaben können Vorverkaufskarten zum Preis von 20 Euro nur online bestellt werden: rotary@therme-geinberg.at oder www.therme-geinberg.at. Restkarten gibt es an der Abendkasse um je 24 Euro. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt. Beim Konzert gelten die "3G" sowie FFP2-Maskenpflicht.

Auf dem Programm stehen einige der beliebtesten Melodien der Musikgeschichte. Der Reinerlös des Konzerts dient einem guten Zweck. "Der Rotary Club Ried ermöglicht damit mehr als 100 Roma-Kindern den Schulbesuch in ihrer Heimatstadt Aleksinac in Südserbien, damit sie eine Zukunftsperspektive im eigenen Land haben", sagt Manfred Kalcher, Präsident des Rotary Clubs Ried.