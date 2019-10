Auf "Johann Sebastians Spuren" bewegt sich das Polizeiorchester Bayern am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Ried: Das professionelle sinfonische Blasorchester spielt ein vielschichtiges Programm, das Bachs Schaffen in den Mittelpunkt des Abends stellt. Mit dem Reinerlös des Benefiz-Konzerts unterstützt der Rotary Club Ried karitative und soziale Anliegen in der Region Ried.