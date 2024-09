Polizei wirbt derzeit intensiv um Bewerber aus dem Bezirk Braunau

Abwechslungsreich, spannend, wichtig: Der Polizeiberuf hat einiges zu bieten, sagen Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger und Inspektorin Susanne Ecker von der PI Friedburg-Lengau. Und trotzdem: So richtig angekommen ist das in den Köpfen junger Männer und Frauen aus dem Bezirk Braunau noch nicht. Denn: Sehr wenige entscheiden sich für eine Polizeiausbildung, noch weniger für eine in Linz.