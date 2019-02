Polizei warnt: Betrüger am Telefon und an der Tür

BEZIRK BRAUNAU. Klarstellung: "Niemals Geschäfte am Telefon abschließen" und "Polizei fordert kein Geld von Angehörigen!"

Betrugsversuche am Telefon kommen immer wieder vor, auch im Bezirk Braunau. Bezirkspolizeikommandant Martin Pumberger spricht aktuell von einem Fall im Bezirk, bei dem eine Person auf einen Trick am Telefon hereingefallen ist und immer wieder Geld hergab. Ihr wurde eine Rendite von 20 bis 30 Prozent versprochen. "So ein Angebot gibt es einfach nicht, schon gar nicht am Telefon!", betont Pumberger. Er appelliert, niemals Geschäfte am Telefon abzuschließen.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt auch vor vermeintlichen Polizisten, die bei älteren oder betagten Personen anrufen. Sie behaupten, ein Angehöriger sei in einen Verkehrsunfall verwickelt oder festgenommen worden und fordern eine hohe Bargeldsumme als "Kaution". "Polizisten verlangen kein Geld von Angehörigen", betont Pumberger. Weder am Telefon noch an der Tür. "Wenn einer vor der Tür steht und behauptet, er sei Polizist, dann bitte den Dienstausweis verlangen. Wenn dies am Telefon passiert, auflegen und bei der Polizei nachfragen", sagt Pumberger. Versprechen am Telefon, die zu schön klingen um wahr zu sein, sind nämlich meistens zu schön um wahr zu sein. "Nummer notieren, auflegen und die Polizei verständigen", betont der Bezirkspolizeikommandant immer wieder. Wer möchte, kann auch die Möglichkeit nutzen, einen zweiten Anruf zu verlangen und dann die Polizei kontaktieren, die einem beim zweiten Telefonat beisteht. "Das würde bei den Ermittlungen helfen", sagt Pumberger.

Im Zweifelsfall aber immer auf Nummer sicher gehen. "Auch, wenn die Betrüger sehr überzeugend argumentieren und reden, immer misstrauisch sein!", rät der Polizist.

Verhaltenstipps

Telefonate, in denen Geldleistungen gefordert werden, sofort abbrechen;

Dienstausweis zeigen lassen!

Falls Verwandte ins Spiel gebracht werden, diese kontaktieren und die Echtheit des vermeintlichen Vorfalls nachprüfen;

Niemanden ins Haus oder Wohnung lassen, den man nicht kennt;

Falls es zum Betrug gekommen ist, sind alle Informationen zum Täter wichtig: Aussehen, Kleidung, Sprache, Autokennzeichen, Autofarbe oder eben Telefonnummer;

Umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidiensstelle erstatten.

