Polizei stoppte Rumänen mit gestohlenem Auto

Der 43-Jährige wurde am Mittwoch kurz nach 22 Uhr in Suben aufgehalten. Bei der Kontrolle händigte der Mann gefälschte Fahrzeugdokumente aus. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer ergab, dass das Fahrzeug in Belgien gestohlen worden war.

Bei der Vernehmung gab der Rumäne an, das Fahrzeug in Belgien gekauft zu haben. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung auf freiem Fuß angezeigt. Das gestohlene Fahrzeug wird an den rechtmäßigen Besitzer übergeben.

