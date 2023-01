Polizei stellte in einem Auto eines Drogenlenkers 400.000 Euro Bargeld sicher

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei der Rastanlage Donautal-West rund 25 Kilometer vor dem Grenzübergang in Suben entdeckten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau eine hohe Summe Bargeld, die im hinteren Bereich eines Autos versteckt war.

Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs sowie des 47-jährigen Fahrers, der angab nach Österreich unterwegs zu sein, wurden weitere versteckte Geldbündel aufgefunden, so die Polizei in einer Aussendung. Insgesamt führte der Mann rund 400.000 Euro Bargeld mit sich. Zudem verlief ein Drogentest positiv. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Das Bargeld wurde sichergestellt. Dieser Tatverdacht habe sich, so die Polizei, nach einer Hausdurchsuchung im deutschen Bundesland Hessen weiter erhärtet. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern und die Staatsanwaltschaft Passau ermitteln gegen den Mann.

