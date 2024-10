Polizei stellte gestohlenen Pkw in Weng im Innkreis sicher

Mit Autos mit französischen Kennzeichen waren zwei serbische Staatsbürger im Alter von 41 und 43 Jahren am Dienstagvormittag auf der B 148 unterwegs, als sie in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) in eine Polizeikontrolle gerieten. Wie sich herausstellte, waren beiden Pkw nicht zum Verkehr zugelassen, bei einem Wagen war der Zulassungsschein gefälscht. Damit aber nicht genug: Die Fahndungs-Überprüfung ergab, dass der Wagen des 41-Jährigen seit Sonntag in Frankreich als gestohlen gemeldet war. Das Auto wurde sichergestellt. Die Kennzeichen der beiden Fahrzeuge wurden abgenommen und eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben, Anzeigen folgen.

