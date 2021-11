Polizei nahm Randalierer fest und fand Drogen

Dem jungen Innviertler wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag der Zutritt in ein Lokal in Ried verweigert, worauf er aggressiv reagierte und ein Fenster des Lokals beschädigte. Auch nach mehrmaliger Abmahnung verhielt er sich gegenüber Polizisten "äußerst aggressiv", berichtete die Polizei am Samstag.

Die Beamten nahmen den 19-Jährigen schließlich fest und mussten ihm dabei Handschellen anlegen. Danach wurde er zur Polizeiinspektion Ried gebracht.

Bei der Personendurchsuchung wurde noch Cannabis gefunden. Der 19-Jährige wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.