Polizei klärte Einbrüche und Sachbeschädigungen in Ried

Rieder Polizisten und Beamte des Landeskriminalamts forschten einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Ried aus, der am 28. Dezember des Vorjahres gemeinsam mit einem Komplizen einen Snack-Automaten in einem Lokal in Ried plünderte. Der Mann ist nicht geständig, er wird auf freiem Fuß angezeigt.

Eine weitere Sachbeschädigung im selben Lokal konnten die Polizisten ebenfalls aufklären. Ein 17-jähriger Türke und ein 19-jähriger Pole aus dem Bezirk Ried sowie ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen sollen in dem Lokal Löcher in eine Gipskartonwand geschlagen, die Verglasung von zwei Selbstbedienungsautomaten beschädigt und einen Alkomaten aus der Verankerung gerissen haben. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

