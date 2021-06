Polizei fasste zwei Einbrecher

Der 41-Jährige soll im Zeitraum von Jänner bis Juni in den Bezirken Schärding und Ried im Innkreis insgesamt 14 Einbrüche verübt haben. Neun davon habe er gemeinsam mit dem 33-jährigen durchgeführt, berichtete die Polizei am Montag. Betroffen seien mehrere Firmen und Sportheime. Einen Einbruch in Schärding soll der 41-Jährige Hauptbeschuldigte außerdem mit einem weiteren 43-Jährigen begangen haben. Dazu kommt noch, dass der Hauptbeschuldigte in Schärding zwei Fahrräder gestohlen haben soll. Grund für die Straftaten waren die finanziellen Sorgen der Beschuldigten, so die Polizei.

Der 41-Jährige wurde bereits Anfang Juni festgenommen, heißt es in einer Presseaussendung. Der 33-Jährige wurde demnach Mitte Juni im Bezirk Vöcklabruck festgenommen. Alle drei Beschuldigten zeigten sich umfassend geständig. Der 41-Jährige und der 33-Jährige wurden in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Inzwischen wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.