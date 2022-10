Polizei-Europameisterschaft: Silber für Innviertler in Marathon-Teamwertung

Beim Eindhoven-Marathon wurden auch die Polizei-Europameisterschaften ausgetragen, unter den schnellsten Polizisten am Start war der Senftenbacher Jürgen Aigner von der LAG Ried. Der Innviertler schaffte zwar Silber in der Teamwertung, zufrieden ist Aigner mit seiner Leistung dennoch nicht ganz. Der 32-Jährige hatte sich vor dem Wettkampf das Ziel gesetzt, die 42,195 Kilometer unter 2:30 Stunden zu laufen.

"Die 14-wöchige Vorbereitung verlief wirklich sehr gut und meine angestrebte Zeit war absolut realistisch", sagt Aigner, der bis Kilometer 25 auf Kurs 2:28 Stunden unterwegs war. "Ab dann bekam ich muskuläre Probleme. Ab Kilometer 31 war es so, dass ich mich eigentlich nur noch ins Ziel kämpfte", sagt der Athlet, der am Ende mit einer Zeit von 2:37 ins Ziel einlief.

Jürgen Aigner Bild: LAG Ried

Das sei eben der Marathon, oft werde man für die Mühen in der Vorbereitung nicht belohnt. Trösten kann sich der Polizist mit Platz 41 in der Einzelwertung und mit dem Gewinn der Silbermedaille in der Teamwertung. Aber auch hierbei gibt sich Aigner selbstkritisch. "Wäre ich drei Minuten schneller gelaufen, dann hätten wir – und nicht die Franzosen – Gold geholt." Sein letzter Marathon sei das sicher nicht gewesen, sagt Jürgen Aigner: "So kann ich das natürlich nicht stehen lassen, jetzt muss ich meine Enttäuschung allerdings erst mal sacken lassen, dann schauen wir weiter." In der kommenden Saison will Aigner vermehrt bei Bergläufen an den Start gehen.