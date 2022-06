Polizei erfüllte Wunsch

Nicht alltägliche Post hatte die Passauer Polizei erhalten: Ein 51-jähriger Schweizer, der in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung wohnt, schilderte in einem Brief seine große Leidenschaft, er sammelt Utensilien mit Polizeibezug und richtete sich insbesondere an die Passauer Wasserschutzpolizei.

In Form einer "Sammlung" unter den Beschäftigten konnte der Wunsch erfüllt werden. Ein Päckchen gefüllt mit verschiedenen Polizeiabzeichen, Verbandsabzeichen, Schulterklappen und weiteren Utensilien wurde dem 51-Jährigen in die Schweiz zugesandt, samt Infos über die Arbeit, den "Fuhrpark" und das Equipment der Wasserschutzpolizei.