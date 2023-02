Polizei-Einsatzleiter: "Für ein Derby ist es sehr ruhig geblieben"

Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich die SV Guntamatic Ried und der LASK am Samstagabend im Oberösterreich-Derby. Die Hoffnungen der Blaulichtorganisationen auf ein Spiel ohne größere Ausschreitungen haben sich glücklicherweise erfüllt. "Für ein Derby ist sehr ruhig geblieben. Der Fanmarsch der Rieder von der Innenstadt ins Stadion ist ohne Probleme verlaufen. Die vorgegebene Route wurde eingehalten", sagt Thomas Hasenleitner, stellvertretender Rieder Bezirkspolizeikommandant und Einsatzleiter beim Derby. Mehr als 270 Polizisten waren im Einsatz.

Generell habe es keine erwähnenswerten Ausschreitungen gegeben. Einige Sachbeschädigungen wurden angezeigt, ansonsten blieb es ruhig. "Die Trennung der rivalisierenden Fangruppierungen hat sehr gut funktioniert. Mit der Abreise der Linzer Fans am Abend war der für uns sehr zufriedenstellende Einsatz beendet", sagt Hasenleitner. In der Josko-Arena wurde in den Fansektoren Pyrotechnik gezündet, dafür wird es für die Vereine Geldstrafen von der Bundesliga geben. Allerdings dürften sich diese Strafen für ein OÖ-Derby dieses Mal in Grenzen halten.

