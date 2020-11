Polizei beendete in Eberschwang eine Versammlung von Corona-Kritikern

Corona-Kritikerin Konstantina Rösch lässt sich offenbar nicht unterkriegen. Die Medizinerin aus Graz wurde Anfang September von ihrem Arbeitgeber (KAGES) dienstfrei gestellt und sorgte kürzlich in den sozialen Medien mit ihrem Video "Was soll ich mit Ihnen machen Herr Kurz?" für Aufsehen. Nun hat es Rösch offenbar ins Innviertel verschlagen. Am Samstag referierte sie auf einem Parkplatz vor einem Gasthaus in Eberschwang vor rund 50 Menschen – ohne Maske und ohne auf die geltenden Abstandsregeln zu achten.

Die Polizei war mit zahlreichen Beamten und mehreren Autos vor Ort, um auf Weisung der Bezirkshauptmannschaft Ried die Versammlung aufzulösen. "Ich habe per Zufall von der geplanten Versammlung erfahren. Jemand hat mir eine Nachricht geschrieben und mich darauf aufmerksam gemacht, dass in Eberschwang offenbar etwas geplant ist", sagt Heidemarie Schachinger, Juristin der BH Ried. Daraufhin habe sie der Polizei Bescheid gegeben.

Zunächst hätten sich die Beamten in Eberschwang einen Überblick verschafft und anschließend verkündet, die Personalien der umstehenden Personen aufzunehmen. Daraufhin verließen die meisten Versammlungsteilnehmer ohne Protest das Gelände. Neun von ihnen weigerten sich allerdings. Sie wurden bei der BH Ried angezeigt. Diese wird nun entscheiden, ob und in welchem Umgang Geldstrafen verhängt werden. "Die Schutzmaßnahmenverordnung ist noch ziemlich neu, deshalb wird der Sachverhalt erst noch geprüft. Fest steht aber, dass es sich um Verwaltungsübertretungen handelt", sagt Juristin Heidemarie Schachinger.

"Ich habe von dieser Veranstaltung über die sozialen Netzwerke erfahren. Wir wurden auf der Gemeinde vorher nicht darüber informiert", sagt Eberschwangs Bürgermeister Josef Bleckenwegner (SP) auf OÖN-Anfrage.

"Wir distanzieren uns ganz eindeutig von derartigen Veranstaltungen. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen, vor allem im Bezirk Ried, die kann man nicht so einfach vom Tisch lügen. Man kann zu gewissen Maßnahmen oder Entscheidungen der Regierung eine andere Meinung haben, aber eine Verharmlosung ist absolut nicht angebracht", sagt Bleckenwegner.

Damit, dass die "Veranstaltung" ihren Ausgangspunkt bei einem verpachteten Gasthaus nahm, das sich grundsätzlich im Besitz der Gemeinde befindet, habe er überhaupt keine Freude, so Bleckenwegner, der sich grundsätzlich eine bessere Informationspolitik der Behörden wünschen würde. "Ich habe seit mehreren Wochen keine Zahlen mehr von der Bezirkshauptmannschaft über die Corona-Situation in Eberschwang erhalten. Diese Informationen wären aber wichtig."

Klare Worte von Eberschwangs Bürgermeister Josef Bleckenwegner Bild: Hamster der Bildermacher

