"Pöttinger macht einen ausgezeichneten Job"

Rund 800 Seiten lang ist ein Akt, der von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an die Staatsanwaltschaft Ried abgetreten wurde, die OÖN haben am Freitag ausführlich darüber berichtet. In den Unterlagen geht es unter anderem um das Ausschreibungsverfahren für die Position des neuen Geschäftsführers. Dieses wird jetzt von der Staatsanwaltschaft geprüft. "Ich würde es wieder genauso machen. Wir wissen, dass wir richtig vorgegangen sind", sagte Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner