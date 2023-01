Poetry-Slam auf "Innviertlerisch"

Unter dem Motto "den Dialekt pflegen und die Jugend dafür begeistern" veranstaltete die Freie Bühne Innviertel am vergangenen Freitag in der Gießerei in Ried erstmals einen "Poetry-Slam in Mundart". Für Maximilian Ziedek ist es eine Art "Pionierarbeit". Im Innviertel gebe es solche Formate bisher noch nicht.

Zweifelsfrei der Star des Abends war Gregor Fuchs aus Braunau, der von 1982 bis 1991 Braunauer Vizebürgermeister war. Fuchs begeisterte das Publikum mit seinen tollen Darbietungen. Fuchs, dem die Sprache und die Kultur im Innviertel ein großes Anliegen sind, wurde von den Besuchern mit lautem Applaus gefeiert. Auch die anderen Poetry-Slammer bekamen vom Publikum viel Zustimmung. Die zweite Auflage des Innviertler Poetry-Slams findet am 24. 2. in der Gießerei statt.

Videos: Gregor Fuchs war der Star des Abends

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel