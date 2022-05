Platzwechsel-Trick aufgeflogen

Versuche, noch rasch mit dem Beifahrer den Platz zu tauschen, blieben erfolglos: Ein 21-jähriger Rumäne wurde beim Platzwechsel kurz vor der Kontrollstelle beobachtet – er wird ebenso angezeigt wie sein 51-jähriger "Platzwechsel-Partner".

In einem weiteren Fall hatte ein 22-jähriger Lenker aus Rumänien, der gar keinen Führerschein hat, den Platz getauscht. Und ein 26-jähriger Rumäne konnte lediglich eine Führerscheinkopie vorzeigen. Nachforschungen ergaben, dass gegen den Mann in Deutschland ein Fahrverbot besteht. Am Steuer erwischt wurde auch ein 36-jähriger Pole, gegen den ein Fahrverbot besteht. Der Mann legte den Führerschein seines Bruders vor, zudem verlief ein Drogentest positiv.