Platz zwei beim größten Supermoto-Rennen der Welt

BRAUNAU. Das "Superbiker Mettet" in Belgien ist das größte Supermoto-Rennen der Welt und wurde am Wochenende zum bereits 34. Mal ausgetragen. Für Motorsportler ist es eine Auszeichnung, zu solch einem Event vom Veranstalter eingeladen zu werden. Diese Ehre wurde heuer dem 26-jährigen Ranshofner Lukas Höllbacher zuteil.

Gemeinsam mit der Supermoto-Elite kämpfte der Innviertler vor mehr als 5000 Zuschauern auf dem anspruchsvollen Stadtkurs in Mettet um den Sieg. Für Lukas Höllbacher hätte der Auftakt mit Platz vier im Zeittraining und Rang eins im Semifinale nicht besser laufen können.

Dank seiner Leistungen verschaffte er sich mit Startplatz zwei im großen Finale die perfekte Ausgangslage, doch noch hatte der 26-Jährige ein kräftezehrendes, mehr als 30 Minuten langes Rennen samt kniffligen Situationen wie der Überrundung langsamerer Fahrer vor sich. Unmittelbar nach dem Startschuss setzte sich der Bäckermeister aus Ranshofen an der Spitze fest, doch seine starken Gegner aus der WM blieben ihm dicht auf den Fersen. "Ich bin in einen guten Rhythmus gekommen und konnte mich so etwas vom Feld absetzen. Leider musste ich ab Runde neun schon die ersten Fahrer überrunden, was mich etwas eingebremst hat. Dabei habe ich nicht nur meinen hart erarbeiteten Vorsprung, sondern auch den ersten Platz eingebüßt", sagt Höllbacher.

Im Anschluss konnte er zwar Druck auf seinen Vordermann ausüben, "aber ich fand keine Möglichkeit mehr zu überholen. Mit Platz zwei bin ich trotzdem sehr zufrieden", sagt der Innviertler.

Bereits am kommenden Wochenende findet das WM-Finale in Castelletto (Italien) statt. Dort wird Höllbacher noch einmal Vollgas geben, um die diesjährige WM auf dem bestmöglichen Podiumsplatz abzuschließen.