Platz fünf ist für Ried zum Greifen nah

Der UVC Weberzeile Ried kämpft in der Austrian Volley League Men um Platz fünf. Mit dem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den TBC TLC Weiz verschafften sich die Innviertler in der Vorwoche eine optimale Ausgangslage und bescherten zudem ihrem Kapitän Tomek Rutecki, der nach dreimonatiger verletzungsbedingter Pause erstmals wieder auf dem Spielfeld stand, ein perfektes Comeback. Für das Rückspiel am Wochenende hatten sich die Rieder vorgenommen, den "Golden Set" (beim Stand von 1:1 in Spielen würde der "Golden Set", der bis zu einem Punktestand von 15 gespielt wird, über die Chance auf den höheren Tabellenplatz entscheiden) unbedingt zu vermeiden.

Gesagt, getan

Wie bereits im Hinspiel übte der UVC Weberzeile Ried von Beginn an Druck auf die Weizer aus. Durch eine stabile Teamleistung im ersten Satz erzielten die Rieder ein klares Satzergebnis von 25:19. Im zweiten Durchgang hatten die Innviertler Schwierigkeiten, zurück ins Spiel zu finden. Der VBC TLC Weiz behielt lange die Oberhand und konnte – trotz Aufholjagd der Rieder – den Satz mit 25:19 für sich entscheiden. Offenbar ein Weckruf für den UVC Ried, der im dritten Satz wieder auf gewohnt hohem Niveau agierte. Kluge Spielzüge und viel Gefühl bei den Angriffen machten es möglich, dass die Innviertler deutlich in Führung gingen und der Satz 25:18 zu ihren Gunsten endete.

Obwohl das Spiel noch nicht vorbei war, stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest: Die Rieder kämpfen jetzt um den fünften Platz in der Austrian Volley League Men. Aufgrund des Sieges im Hinspiel und den zwei gewonnenen Sätzen im Rückspiel hatte sich der UVC Ried einen Punktevorsprung erkämpft, den die Weizer nicht mehr aufholen konnten. Dennoch entwickelte sich im vierten Satz ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen, doch auch diesmal hatte die Mannschaft von Coach Dominik Kefer das bessere Ende für sich (25:21). "Dass wir noch die Chance haben, einen guten Tabellenplatz zu erzielen, freut uns natürlich unendlich. Den Saisonabschluss feiern wir am 13. April zuhause im Volleydome. Es wäre schön, wenn uns viele Zuschauer anfeuern würden. Der Eintritt ist frei", kommentiert Felix Breit den Sieg. Am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr findet das Spiel um den fünften Platz in der Austrian Volley League Men im Raiffeisen-Volleydome Ried statt. Der UVC Weberzeile Ried wird gegen die VBK Wörtherseelöwen Klagenfurt antreten. "Wir würden uns freuen, wenn der Volleydome zum Abschluss dieser Saison noch einmal mit vielen Zuschauern gefüllt wird. Mit der guten Stimmung, die unsere Fans mitbringen, wird der Saisonabschluss sicher ein großartiges Event", sagt Coach Dominik Kefer und hofft, dass die wegen der Corona-Lockdowns und Spielerausfällen schwierige Saison nun doch noch ein versöhnliches Ende nimmt.