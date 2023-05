Platz fünf für Eva Freiberger

Das offizielle Beachvolleyball-Saison-Opening mit internationaler Topbesetzung fand am Wochenende in Neusiedl statt. Da Steffi Wiesmeyr die Schulbank für eine Fortbildung drücken musste, ging die Braunauerin Eva Freiberger mit Sara Neiss an den Start. Bereits am Freitag startete das Interimsduo im Hauptbewerb gegen das junge Team Hinteregger/Rieger, wobei Eva und Sara nichts anbrennen ließen und mit 2:0 als Siegerinnen vom Platz gingen.

Im Kampf um den Gruppensieg trafen sie auf das routinierte Team Mascherbauer/Wengler. Das Spiel gegen die beiden Wienerinnen war eine Schlacht um jeden Punkt. Die Entscheidung musste im dritten Satz fallen. Den Start "verschliefen" Eva und Sara komplett, doch sie ließen nicht nach und kämpften sich Punkt für Punkt wieder heran. Am Ende siegten sie 2:1 und zogen ins Viertelfinale ein.

Dort ging es gegen die erfolgreichen Tschechinnen Dunarova/Resova, die zeigten, dass sie bereits internationale Erfolge zu Buche stehen haben. Eva und Sara konnten dem Druck phasenweise gut standhalten, doch am Ende ging das Duell klar an die Tschechinnen. Für Freiberger/Neiss bedeutete das Platz fünf.

Den nächsten Tourstopp (13. bis 14. Mai in Graz) bestreiten Freiberger/Wiesmeyr wieder gemeinsam, eine Woche später geht es zum ersten internationalen Turnier nach Cervia (Italien).

