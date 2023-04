Platz 126 für Reischauer beim Paris-Marathon

Seine Marathon-Bestzeit von 2 Stunden, 26 Minuten und 37 Sekunden, die er im Herbst 2022 in Berlin aufstellte, attackieren: Das wollte Marcus Reischauer aus Pattigham am vergangenen Wochenende beim Paris-Marathon. "Mir war klar, dass es verdammt schwierig wird. Ich konnte in der Vorbereitung aufgrund einer Corona-Infektion drei Wochen nicht trainieren", sagt Reischauer, der gemeinsam mit seiner Frau Diana, seinen beiden Kindern und Freunden nach Paris flog.

Der Athlet vom CLR Sauwald lief zwar eine Zeit von 2:25 Stunden an, musste jedoch nach 20 Kilometern wegen Magenproblemen Tempo rausnehmen. Am Ende kam er nach zwei Stunden, 32 Minuten als 126. von insgesamt 52.000 Startern ins Ziel. "Bis ins Ziel war es ein harter Kampf", sagt Reischauer, der im Training bis zu 170 Kilometer pro Woche gelaufen ist. Wenn man die Umstände in Betracht ziehe, könne er mit 2:32 Stunden schon zufrieden sein, so der 40-Jährige, der im Herbst in Berlin noch einmal versuchen wird, seine Bestzeit zu verbessern.

Ehefrau Diana Reischauer feierte in Paris ihr Marathon-Debüt und überquerte nach drei Stunden und 53 Minuten überglücklich die Ziellinie. (friedl)

