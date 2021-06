Plattform: Infos zu Hotels an Seen

Insgesamt befinden sich auf dem Portal mehr als 1200 Seehotels, vorwiegend aus Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie Oberitalien. Mehr als 100 Suchfilter ermöglichen die Suche nach Häusern mit eigenem Steg, mit Liegewiese, nach Zimmern mit Seeblick oder nach dem nächsten Bootsverleih und weiteren Aspekten, die bei einem Urlaub direkt am See von Bedeutung seien.

Plattform-Geschäftsführer Erwin Oberascher: "Wir haben via Satellitenkarten sämtliche Hotels gesucht, die sich wirklich den Namen Seehotel verdienen. Das waren für uns nur Häuser, die entweder direkt am Wasser liegen oder von denen man mit Badehose und Luftmatratze locker zu Fuß zum Strand spazieren kann." Oberascher betreibt mehrere Plattformen. "Die Zugriffszahlen auf allen unseren Hotelplattformen sind seit Mitte Mai nicht nur wesentlich höher als im Vorjahr, sondern auch gleich um 120 Prozent höher als 2019. Hotelbetten in guten Lagen am Wasser werden im Juli und August mit Sicherheit wieder knapp."

Info: www.see-hotel.info