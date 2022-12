Plastikmüll: Schrittweise Umstellung zu flächendeckendem System

In der Abfallwirtschaft vorgesehene flächendeckende Umstellungen auf den gelben Sack – zusätzlich zum bewährten System der Altstoffsammelzentren – hätten zuletzt teils zu Verwirrung geführt, so der Bezirksabfallverband (BAV) Schärding. Es gilt: In Bezirken, in denen das System "gelber Sack" für den Plastikmüll bereits länger existiert, bleibt vorerst alles gleich.