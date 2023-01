Planungen für Schulsanierung

Dringender Handlungsbedarf sei bestätigt worden, nun könne man die ersten vorbereitenden Maßnahmen für eine Generalsanierung einleiten. "Es freut uns, dass wir hier nun einen Schritt weiter sind und die dringend erforderliche Sanierung nun angegangen werden kann," so Bürgermeister Günter Streicher und Vizebürgermeister Christoph Danner. Zuerst erfolge die Ausschreibung zur Architektenfindung, in weiterer Folge werde der Bauzeitplan erstellt. Die Sanierung werde so erfolgen, dass die Schulklassen für 15 bis 20 Monate in ein geeignetes Ausweichquartier übersiedeln würden. Mit der Generalsanierung wolle man unter Einhaltung der denkmalschutzrechtlichen Auflagen eine bauliche/energetische Verbesserung erreichen und einen modernen, fortschrittlichen Unterricht ermöglichen.

