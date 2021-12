Planungen für neues Wohngebiet

Die Bedarfsabfrage zum geplanten neuen Wohngebiet "Am Alten Bahnhof" nähert sich dem Ende, Details auf www.alterbahnhof-tittmoning.de. Derzeit gibt es 144 Antworten von Interessenten, dies zeuge von großem Interesse.

Die Stadt Tittmoning führt diese Umfrage durch, um für die weitere Planung den Bedarf an Miet- und Eigentumswohnungen im neuen Quartier möglichst genau einschätzen und so eine anforderungsgerechte Bebauung erzielen zu können. Sie richtet sich an Bürger der Stadt, aber auch Auswärtige wie Einpendler mit Interesse an einer Wohnung im neuen Wohngebiet, das in den nächsten Jahren auf dem ehemaligen Gelände der Firma Brückner entstehen wird.

Als Orientierungshilfe für Investoren und möglicherweise auch für eigenes Engagement will die Stadt mithilfe der Umfrage etwa ermitteln, wie hoch das Interesse an Miet- und Eigentumswohnungen ist, ob Interesse an Genossenschaftswohnungen, Baugemeinschaften oder Groß-WGs z. B. für Senioren vorliegt. Auch zu Größe und Preislage der benötigten Wohnung und zu besonderen Wünschen wie Tiefgaragen-Stellplatz, Garten oder Co-Working-Space kann man Angaben machen.