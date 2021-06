Planungen für die Landesgartenschau in Schärding

Im Jahr 2025 wird die Stadt Schärding die oberösterreichische Landesgartenschau ausrichten. In den nächsten Wochen werden auf Basis des eingereichten Konzepts die näheren Planungen starten, so Bürgermeister Franz Angerer nach einem Abstimmungsgespräch mit dem Juryvorsitzenden und Biogärtner Karl Ploberger, der Schärding bei der Landesgartenschau begleiten wird. Die Schau werde viele zusätzliche Besucher anlocken.

Kooperation mit Neuhaus?

Geprüft wird auch eine mögliche "Ausweitung" in gewissen Bereichen zu den Nachbarn über die Grenze. "Sowohl die Weiterentwicklung der Stadt Schärding als auch die Zusammenarbeit mit Neuhaus sind uns in Bezug auf die Landesgartenschau sehr wichtig", sagt Bürgermeister Angerer. In Neuhaus soll im Bereich der Uferpromenade in den nächsten Jahren ohnehin eine Neugestaltung erfolgen.

Eine spezielle Herausforderung bei der Planung der Landesgartenschau sei naturgemäß die Lage am Inn, einerseits in positiv "gewinnbringender" Form, andererseits aber auch als mögliches Problem bei Hochwässern. Hier werden Konzepte ausgearbeitet, so die Planer. Erste Pflanzungen sollen schon im nächsten Jahr durchgeführt werden.