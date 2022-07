Planungen für die Braunauer Herbstmesse laufen

Die Planungen für die Braunauer Herbstmesse, die bei freiem Eintritt von 16. bis 18. September lockt, laufen. Die Rahmenbedingungen seien aus heutiger Sicht gut. "Die Zeichen stehen auf entspannt. Auch wenn über den Sommer und danach die Zahlen bei Corona ansteigen, erwarten wir dennoch keine negativen Auswirkungen auf den Veranstaltungsbereich", so Obmann und Messeleiter Herwig Untner.

Der in die Herbstmesse integrierte Autosalon wird heuer erstmals in die Markthalle übersiedeln, ein Schwerpunkt liegt auf den Themen E-Mobilität und Hybrid. Durch den Wegfall des Autozeltes im Freigelände habe man Platz für Alternativen, eventuell ein Highlight für den Vergnügungspark. "Wir freuen uns schon auf die Gaudi im Festzelt der Familie Zeiler, die mit ihrem Programm und kulinarischen Angebot immer für großen Andrang am Oktoberfest sorgt und wo bis in die Nacht hinein gefeiert werden kann." Wie gewohnt ist der Eintritt an den drei Messetagen für alle Besucher frei. Der breit angelegte und ebenfalls kostenfreie Parkplatz unmittelbar neben dem Messegelände sowie die Anbindung an das städtische Busnetz schaffen optimale Erreichbarkeit.

Auf rund 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in vier Hallen, der Markthalle und dem Freigelände präsentieren mehr als 100 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Die Messe, die von 16. bis 18. September läuft, hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.