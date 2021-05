Plätze fünf und sieben für Ablinger

Walter Ablinger ist mit starken Leistungen in die Handbike-Rennsaison 2021 gestartet: Beim Weltcup in Belgien belegte er nach Platz fünf im Einzelzeitfahren im Straßenrennen unter 42 Teilnehmern den siebten Platz: In diesem von Beginn an hektischen Rennen bildete sich nach dem Start eine Spitzengruppe mit zwölf Fahrern, die sich deutlich vom Hauptfeld absetzte. Auf der 70 Kilometer langen flachen Strecke musste schließlich der Zielsprint entscheiden, bei dem der Innviertler zeitgleich mit Sieger Riadh Tarsim aus Frankreich nach 1:45,31 Stunden die Ziellinie überquerte. Mit einem Schnitt von 39,8 km/h war das Rennen äußerst schnell. "Ich bin mit meiner Leistung nach der langen Rennpause sehr zufrieden und weiß, dass ich noch schneller fahren kann. Jetzt gilt meine volle Konzentration der Heim-EM in Oberösterreich Anfang Juni", betont Walter Ablinger.