Pläne für umstrittenes Wohnbauprojekt in Schärding werden angepasst

An dieser Stelle in der Schärdinger Innenstadt hätte die mehrgeschoßige Wohnanlage entstehen sollen. Nun bleibt zumindest vorerst alles so, wie es ist.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es in Schärding zahlreiche Debatten um ein Wohnprojekt in der Passauer Straße. Die Griesmaier Immobilien GmbH aus Dorf an der Pram plante, wie mehrmals berichtet, den Bau einer modernen viergeschoßigen Wohnanlage mit 19 Eigentumswohnungen, die unmittelbar neben dem historischen Seilergaben entstehen sollte.Diese Pläne stießen aber auf heftigen Widerstand bei Anrainern und Nachbarn.