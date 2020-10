Pläne für einen rund 30 Hektar großen Wirtschaftspark in Reichersberg, um in der Region künftige Betriebsansiedlungen und die Expansion bestehender Betriebe zu ermöglichen, könnten doch noch umgesetzt werden. In einer Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend wurde jedenfalls mit 12:7 Stimmen für eine Einleitung des Umwidmungsverfahrens gestimmt.