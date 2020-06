Pkw versank im Inn - Fischer konnte sich durch Fenster retten

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen hatte Montagmittag sein Fahrzeug neben dem Innradweg geparkt, um dort zu fischen. Um Mitternacht legte sich der Mann zum Schlafen in das Fahrzeug. Gegen 3:45 Uhr geriet der Pkw aus noch unbekannter Ursache in Bewegung und rollte in den Inn. Der Fischer wurde wach, als sich der Wagen bereits im Wasser befand. Er konnte das Fahrzeug laut eigenen Angaben durch ein Seitenfenster verlassen und unverletzt zum Ufer schwimmen.

Der 50-Jährige verständigte einen Anrainer, der wiederum die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen der Beamten war das Auto nicht mehr zu sehen. Feuerwehrkräfte aus Obernberg am Inn, Katzenberg, Kirchdorf am Inn, Ried im Innkreis, St. Peter am Hart und Schärding suchen seither im Inn nach dem versunkenen Wagen.

Ein beim Fahrzeugbesitzer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, wird angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.