Pkw überschlug sich auf Oberinnviertler Straße: 2 junge Frauen verletzt

Die 20-jährige Deutsche war am frühen Sonntagnachmittag auf der L503 Oberinnviertler Straße von Hochburg-Ach in Richtung Duttendorf unterwegs, als sie auf Höhe der Ortschaft Oberkriebach von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau dürfte laut Polizei kurz abgelenkt gewesen sein, als sie einen Schluck aus ihrer Trinkflasche nahm. Der Pkw schlitterte etwa 50 Meter entlang eines Straßengrabens, krachte gegen einen Durchlass und überschlug sich.

Die Lenkerin und ihre 22-jährige Beifahrerin konnten das Wrack selbstständig verlassen. Nachkommende Autolenker leisten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Beide Frauen zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie in das Krankenhaus nach Braunau gebracht werden mussten. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Ach an der Salzach und Hochburg an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.