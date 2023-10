Pkw überschlug sich: 4 Verletzte bei Unfall in Aurolzmünster

Der 60-jährige Rumäne war gegen 16 Uhr mit seinem Wagen auf der B 143 auf dem Weg nach Ried, als er in der Gemeinde Aurolzmünster in einer Linkskurve ins Schleudern kam. Er prallte gegen ein Verkehrsschild und gegen die Straßenleitschiene. Durch die Wucht des Anpralls überschlug sich der Pkw und kam im Vorgarten eines Wohnhauses am Dach zum Liegen.

Der Lenker und seine Beifahrer, ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Ried, ein 21-Jähriger und eine 21-Jährige aus dem Bezirk Schärding, konnten sich selbstständig befreien und wurden von Notarzt und Rettung mit Verletzungen Grades ins Krankenhaus eingeliefert.

