Pensionist prallte mit Pkw gegen Gartenmauer - zwei Verletzte

Der Lenker des Autos, ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau, hatte gegen 12.30 Uhr auf der Weilhart Landesstraße von Ach in Richtung Wanghausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam mit seinem Pkw zu weit nach links und kollidierte mit einer Gartenmauer. Der Mann und seine am Beifahrersitz mitfahrende Ehefrau (69) wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und zur Versorgung in das Krankenhaus nach Burghausen gebracht.

