Pkw-Lenkerin stieß mit Motorradlenker zusammen

Eine 73-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr am Sonntag um 14:50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Unteradenberger Landesstraße in Überackern von Schwand im Innkreis kommend in Richtung der Weilhart Landesstraße.

Bei der Kreuzung mit dieser wollte sie nach links in Richtung Hochburg-Ach einbiegen und stieß dabei mit einem Motorrad, gelenkt von einem 51-Jährigen aus München, zusammen.

Der Motorradlenker kam zu Sturz und wurde dabei verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus Braunau gebracht.