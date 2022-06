Pkw-Lenker mit gefälschtem Führerschein vor Polizei geflüchtet

Gestern wurden AGM-Kontrollen auf der A8 zwischen Ried und Suben durchgeführt. Dabei hielten Polizisten der Streife Tumeltsham-AGM einen Pkw bei der Betriebsumkehr Hötzlarn in Fahrtrichtung Suben zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an.

Der Lenker, ein 29-jähriger Kosovare aus dem Bezirk Vöcklabruck, händigte den Polizisten einen ungarischen Führerschein aus und gab an, dass er kein weiteres Dokument mit sich führt. Am Beifahrersitz saß ein 34-jähriger Bosnier, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die Beamten führten eine Fahndungs- und Dokumentenkontrolle durch. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelte.Im selben Moment stieg der 29-Jährige aufs Gas und flüchtete vom Anhalteort auf der A8 in Fahrtrichtung Suben. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, welche weiter auf der L512 in Richtung Antiesenhofen führte, über die L522 in Richtung Ort/Innkreis und auf die B148 in Richtung Braunau. Dort hielt der 29-Jährige den Pkw an und ließ sich widerstandslos festnehmen.

An der Verfolgung waren insgesamt vier Streifen beteiligt. Der Verdächtige nötigte dabei die Polizisten mehrmals zum Abbremsen bzw. Ausweichen. Weiters gefährdete dieser bei riskanten Überholmanövern unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Kosovaren ein nationales Einreiseverbot besteht. Aufgrund einer offenen Bewährungsstrafe wurde mit der Staatsanwaltschaft Ried Kontakt aufgenommen. Diese ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Der total gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.

Der Verdächtige benutzte laut seinen Aussagen den total gefälschten Führerschein, da seine österreichische Lenkberechtigung bereits behördlich entzogen wurde. Er wird diesbezüglich bei der Bezirkshauptmannschaft Ried wegen mehrerer Verwaltungsstrafen angezeigt.