Kleintransporter fuhr ungebremst auf Kolonne auf - 39-Jähriger schwer verletzt

Der 39-jährige Ungar war am 23. Juni 2020 gegen 13:05 Uhr mit einem Kleintransporter am rechten Fahrstreifen auf der Innkreisautobahn A8 in Richtung Sattledt unterwegs. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 45-jähriger Lkw-Lenker mit einem Sattelkraftfahrzeug. Weil sich im Gemeindegebiet St. Martin ein Stau gebildet hatte, musste der Mann sein Fahrzeug abbremsen.

Der Ungar konnte aus bisher ungeklärter Ursache seinen Transporter nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen, fuhr beinahe ungebremst auf den Sattelanhänger auf, welcher sich mit geringer Fahrgeschwindigkeit dem Stauende annäherte. Durch den Anprall wurde der 39-Jährige schwer verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Ried gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am ungarischen Transporter entstand Totalschaden, am Sattelkraftfahrzeug entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.