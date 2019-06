Pkw landete nach mehreren Überschlägen in Maisfeld

Die 20-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr gegen 15:35 Uhr auf der Unterinnviertler Landesstraße aus Richtung Taiskirchen kommend in Richtung Andrichsfurt. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie im Gemeindegebiet von Andrichsfurt in einer Linkskurve auf das rechte Straßenbankett. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und blieb in einem angrenzenden Maisfeld schließlich auf den Rädern stehen.

Die 20-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried gebracht. Die L513 war für etwa eine Stunde an der Unfallstelle nur schwer passierbar.